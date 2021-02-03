انتهت قناة اقرأ الفضائية من انتاج برنامج «بيت سارة» الذي تقدمه ملكة جمال مصر للمحجبات سابقاً الدكتورة سارة حورية وهي طبيبة متخصصة.

البرنامج قائم على الحياة بشكل متوازن وصحي عن طريق تقديم المعلومات الصحية والغذائية الأساسية لضمان العيش بشكل صحي أفضل.

يتضمن البرنامج العديد من الوصفات الغذائية والحلول للعديد من المشكلات الصحية عن طريق وصفات سهلة وفي متناول الجميع ومعلومات قيمة تجمع بين البساطة والقيمة الصحية.

يبدأ بث البرنامج على منصة تابع الرقمية التابعة لقنوات اقرأ الفضائية بداية من شهر فبراير ثم تبث على شاشة اقرأ لاحقاً.

تدور حلقات البرنامج حول العديد من العناوين مثل الرياضة والأكل، والطعام السريع، وكيف تحصل على وجبة متوازنة بسعر زهيد، والتعامل مع مشكلات مشهورة مثل القولون وأمراض الجهاز الهضمي وتساقط الشعر، والصداع، ونقص الفيتامينات، وألم الأسنان وكذلك علاج نزلات البرد ونقص التركيز، ومشاكل قلة الطاقة، والأكل وعلاقته بالعقل والمذاكرة، وغيرها الكثير من الأفكار التي تضع لها نصائح غذائية مفيدة وقيمة بشكل عملي للمشاهد عن طريق تقديم وصفات أو أكلات ومشروبات لحل هذه المشاكل بالإضافة الى معلومات مفيدة للأسرة والمرأة والطفل حول أفضل الطرق لحياة صحية وامنة.