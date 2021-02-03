توفي الكابتن البريطاني المعمّر توم مور الذي أطلق حملة عالمية لجمع التبرعات لمكافحة كورونا، إثر مضاعفات إصابته بالفايروس.

وثبتت إصابة المحارب المخضرم المعروف بـ«الكابتن توم» بفايروس كورونا الأسبوع الماضي عن عمر ناهز الـ100 عام، بعد نقله إلى المستشفى يوم الأحد بسبب ضيق في التنفس، وقالت عائلته إنه تلقى العلاج من الالتهاب الرئوي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتم تأكيد وفاته على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تديرها عائلته.

ومور قاتل في الحرب العالمية الثانية وأصبح بطلا وطنيا في بريطانيا بعد أن جمع أكثر من 40 مليون دولار للعاملين بقطاع الصحة قبيل عيد ميلاده الـ100، وقلدته الملكة إليزابيث وسام الفروسية.

وتمكن مور من جمع مبلغ قياسي لهيئة خدمات الصحة الوطنية باستكماله بعد عناء شديد 100 لفة حول حديقته بمساعدة مشاية في أبريل.