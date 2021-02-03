كشفت قناة تلفزيونية رسمية في فيتنام، بأن الأطباء عثروا أثناء إجراء اختبارات على سلالة جديدة لفايروس كورونا تشبه السلالة البريطانية.

وأضافت القناة أن «سلالة الفايروس من طراز«B 1.1.7» تم العثور عليها حاليا أثناء عملية اختبار جماعي تجرى بسبب تفشٍ جديد للمرض في منطقتي هايزيونغ وكوانغنين».

وتم في فيتنام منذ عدة أيام العثور على السلالة الجنوب أفريقية لفايروس كورونا، لكنه تم الكشف عنها فقط لدى القادمين من الخارج.

ودعت وزارة الصحة الفيتنامية سكان البلاد، (الإثنين) إلى مساعدة أكثر حيوية في مكافحة انتشار كورونا. وأفادت بأن نحو 20% من المصابين بكورونا في البلاد يتخلون عن تنفيذ مطالب وتوصيات الأطباء، فيما لا يذهب المئات ممن كانوا على اتصال مباشر مع المرضى إلى الأطباء للتأكد من عدم إصابتهم.

ومنذ بداية الوباء أصيب في فيتنام 1650 شخصا، فيما تبلغ حصيلة ضحايا الفايروس 35 شخصا.