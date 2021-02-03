أعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا (الثلاثاء)، اكتشاف طفرة جديدة من السلالة «البريطانية» من فايروس كورونا المستجد.

وبحسب الهيئة، كشفت البحوث المخبرية أن الطفرة المعروفة باسم E484K والتي سبق أن تم العثور عليها في السلالتين «الجنوب أفريقية» و«البرازيلية»، تجعل فايروس كورونا أكثر صمودا أمام استجابة الجسم المناعية وتقلل من فعالية بعض اللقاحات المضادة لكورونا، الأمر الذي يعرض حتى المتعافين من مرض «كوفيد-19» لخطر الإصابة بالسلالة «البريطانية».

ودفع اكتشاف سلالة جديدة أكثر قدرة على الانتشار من كورونا في بريطانيا عددا من الدول إلى إغلاق حدودها مع المملكة المتحدة.

بدورها، أغلقت بريطانيا الحدود مع دول أمريكا اللاتينية والبرتغال وعدد من البلدان الأفريقية بسبب اكتشاف سلالات جديدة من فايروس كورونا.