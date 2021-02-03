لم تكد أستراليا تقضي على فايروس كورونا المستجد، حتى واجهت موجة كبيرة من العناكب في العديد من المنازل، جعلت المؤسسات الحكومية في أزمة من ناحية التعامل معها، خاصة أنها انتشرت بطريقة كبيرة، لدرجة أنها أطلقت عليها «طاعون العناكب»، وسط مخاوف من تسببها في وباء جديد.

العناكب التي هاجمت المنازل كبيرة الأرجل وسريعة جدا، لذلك سميت بـ«عناكب الصياد»، وفي الآونة الأخيرة ظهرت بأعداد كبيرة في أستراليا، وظلت تنتشر يومًا تلو الآخر، حتى عجز الجميع عن مقاومتها، وبدأ السكان ينشرون العديد من الصور والفيديوهات، التي أظهرت لقطات مخيفة أثناء انتشار العناكب في البيوت، بحسب سكاي نيوز.

وقالت أخصائية أمراض العنكبوت في جامعة ماكوراي ليزي لوي، في تصريحات نقلتها «ديلي ميل» البريطانية، إن العناكب غير ضارة، وذلك يرجع إلى نظرها الضعيف، مما يجعلها مرتبكة، وتعتبر سمومها ضعيفة جدًا، مضيفة أن تلك العناكب لا تهاجم البشر بشكل مقصود، لأنها صغيرة للغاية، وفي بعض الأوقات قد تقوم بعض الإنسان، لكنها لن تنقل له أضرارًا جسيمة.