حذرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ اليوم (الثلاثاء) المواقع والمتاجر الإلكترونية والتطبيقات التقنية المختلفة من بيع أو تسويق التبغ ومشتقاته بشكل مخالف، عبر ترويجه بأسماء وهمية وعناوين تسويقية رنانة ومبهمة بغرض الخداع. يأتي ذلك في وقت رصدت فيه الأمانة أكثر من 10 آلاف إعلان مخالف لبيع وتسويق التبغ في أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة بهدف التربح السريع بعيدا عن أعين الرقابة. وكانت أمانة مكافحة التبغ ضبطت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من المتاجر والمنصات الإلكترونية، تتعمد مخالفة الأنظمة السعودية ببيع تبغ مجهول المصدر، علاوة على التسويق لخلطات «دخان» ممنوع تداولها لثبوت مخالفتها للاشتراطات الصحية.