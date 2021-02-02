للمرة الأولى عالميا، كشفت الفحوصات إمكانية إصابة المريض الواحد بسلالتين مختلفتين من فايروس «كورونا» في الوقت ذاته. وأعلن باحثو جامعة «فيفي» جنوب البرازيل (الثلاثاء) أن دراستهم على 90 مريضا بكوفيد-19، أظهرت إصابة شخصين بسلالتين من الفايروس المستجد في آن. إذ ثبتت إصابة الأول بسلالتين تطورتا بشكل منفصل، أطلق عليهما «P.1» و«P.2». أما الثاني فأصيب بسلالتي «P.2» التي ظهرت في البرازيل، و«B.1.91» التي رصدت لأول مرة في السويد. وأبدى رئيس الباحثين فرناندو سبيلكي مخاوفة من أن يؤدي هذا النوع من الإصابات لمزيد من الطفرات، «ما يولد عدوى مشتركة بمجموعات أخرى تنذر بمسار أسرع وأكثر تطورا لتفشي الفايروس».