أطلق تطبيق «خرائط قوقل» تحديثاً يساعد قائد السيارة في الوصول إلى وجهته دون أن يشغله عن الطريق. ويسمح Google maps المحدث بتقسيم الشاشة للتجول الافتراضي، بجانب تصفح الهاتف، إذ يمكن وضع «تقسيم الشاشة» ما بين التجول الافتراضي والخريطة، ما يمكن الخريطة من عرض الصورة المتاحة حول الموقع المستهدف أو الصور البانورامية المظللتين باللون الأزرق. ووفق RT (الثلاثاء)، تعمل الميزة تلقائيا بعد إسقاط دبوس والذهاب إلى خاصية «التجول الافتراضي»، لتظهر الشاشة مقسمة في الخرائط المتاحة بالاتجاهين «رأسي وأفقي». بينما احتفظ التطبيق بخاصيته السابقة، عبر أزرار لتوسعة الشاشة، وملئها، إذا كنت معجبا بالمظهر القديم ولا ترغب في استخدام ميزة التقسيم.