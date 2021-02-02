رغم أن فوائد القراءة ليست موضوعا جديداً، إلا أن دراسة أمريكية حديثة أكدت أنها تقلل معدلات التوتر العصبي والإصابة بالزهايمر، كما تقاوم الأمراض العصبية البسيطة مثل الصداع والأرق. ووفق «نيويورك تايمز» الأمريكية، أكد الباحثون أن القراءة تعد أكثر الأنشطة المحفزة للدماغ، كما تطور القدرات الدماغية التواصلية والتحليلية، خصوصا لدى الأطفال واليافعين، كما تقوي عمل الوصلات العصبية في الدماغ، وتنمي القدرات التأملية وتحسن مستوى تركيز العقل، فيما تتناسب طرديا مع القدرات الإبداعية، والتفكير خارج الصندوق، كما أنها تحمي وتؤخر الإصابة بالزهايمر، علاوة على أن قراءة ساعة واحدة يومياً كفيلة بالقضاء على حالات الاكتئاب وقتل الملل وتخفيف القلق.1 - تقوي الوصلات العصبية بالمخ2 - تعزّز مستوى تركيز العقل3 - تطور القدرات الإبداعية4 - تحمي من الإصابة بالزهايمر5 - تقضي على الاكتئاب والملل