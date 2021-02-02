أعلنت الولايات المتّحدة (الإثنين) أنّها وقّعت عقداً بقيمة ربع مليار دولار مع شركة أسترالية لشراء فحوصات سريعة لكوفيد-19 يمكن إجراؤها في المنزل وبدون وصفة طبيّة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّها، وبالتنسيق مع وزارة الصحّة، «منحت 231.8 مليون دولار للشركة الأسترالية لزيادة إنتاجها المخصّص للولايات المتّحدة من اختبار كوفيد-19 المنزلي».



وأوضح البيان أنّ من شأن هذا العقد أن يسمح للشركة بزيادة قدرتها الإنتاجية المخصّصة للولايات المتّحدة إلى 640 ألف اختبار يومياً بحلول ديسمبر، مشيراً إلى أنّ الولايات المتّحدة ستحصل بموجب العقد على 8.5 مليون من هذه الفحوص.



وقال مستشار البيت الأبيض لمكافحة كوفيد-19 آندي سلافيت، للصحفيين إنّ الشركة «زادت إنتاجها وستقوم بتسليم مئة ألف فحص شهرياً إلى الولايات المتحدة بين فبراير ويوليو، وهو أمر جيّد ولكنه لا يكفي».



وأوضح أنّ زيادة الإنتاج ستؤدّي في النهاية إلى خفض سعر هذا الفحص الذي يكلّف حالياً نحو 30 دولاراً.