إصرار البعض على تناول بعض الأطعمة يعيق احتفاظ النساء خصوصا ببشرة صحية مشرقة. ويحذر خبراء التجميل في مركز «كليفلاند كلينك» (الإثنين) من 5 أطعمة تحفز الالتهابات وتظهر حب الشباب، وهي: تناول السكر بإفراط، ما يؤدي إلى تشابك كولاجين الجلد ويقلل مرونة البشرة، ويخل بتوازن بروتينات الجسم ويسرع ظهور التجاعيد والجلد المتصلب. أما أطعمة الجلايسيمي المرتفع، مثل الخبز الأبيض والمكرونة والبطاطس والسناكس، فتؤدي إلى جفاف البشرة، فيما تحفز الدهون المشبعة ومنتجات الألبان إنتاج الإنسولين فتؤدي لظهور حب الشباب، ويمتص الملح الرطوبة الحيوية من خلايا البشرة، فيحبس الماء بالجسم، ما يظهر أكياساً منتفخة غير مرغوبة تحت العين.