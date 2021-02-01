لاكتشاف وإدارة المواهب المحلية، دعت mbc الفتيات السعوديات الموهوبات في التمثيل إلى التقدم لتجربة أداء Audition، التي تقيمها خلال الفترة القادمة، للفوز بدور بطولة فيلم تاريخي عالمي من إنتاجها. ونشرت المجموعة تغريدة على حسابها في «تويتر» (الأحد)، قالت فيها: «دعوة لكل الفتيات السعوديات لتجسيد دور البطولة في فيلم تاريخي عالمي من إنتاج mbc، هذه فرصتك لتكوني جزءا من إحياء تاريخنا. تقدمي الآن». واشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية يراوح عمرها بين 16 و25 عاما، علاوة على إجادة اللغة الإنجليزية وركوب الخيل. ولم تشترط خبرة سابقة للتقدم لتجربة الأداء، إذ سيتم تدريب المرشحات المختارات على الأدوار قبل بدء التصوير.