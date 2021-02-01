نشب شجار عنيف بين المقاتلين الروسي شاميل موسايف والسلوفيني أوروش يوريشيتش، بعد النزال الذي جمعهما أمس (الأحد) في مدينة وودج البولندية ضمن دورة «KSW 58» للفنون القتالية المختلطة «MMA».

واحتج أوروش يوريشيتش وفريقه على قرار الحكام بفوز الروسي بعد نزال متكافئ بينها، وسرعان ما نشب شجار بين المقاتلين وتدخل رجال الأمن لفض الاشتباك بينهما وأفراد الفريقين.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن مدرب المقاتل الروسي أبوسوبيان ماغوميدوف، قوله إن الشجار نشب بسبب اعتداء المقاتل السلوفيني على أحد أفراد فريقه، ومن ثم أسقطه موسايف على أرض الحلبة بعد أن تلفظ بعبارة مسيئة.

وحقق شاميل موسايف (23 عاما) انتصاره الرابع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن من دون أن يتعرض لأي هزيمة، بينما تجرع أوروش يوريشيتش (28 عاما) مرارة الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية بعد 11 انتصارا.