أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت، إحالة وكيل وزارة مساعد سابق في وزارة الأشغال وآخرين إلى النيابة العامة بتهم «جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي وجريمة حصول الغير على ربح أو منفعة وجريمة الكسب غير المشروع».

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قالت الهيئة في بيان اليوم (الاثنين) إن ذلك يأتي استمرارا لجهودها الرامية إلى محاربة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه والتي من ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع الفساد والتحقق منها، مؤكدة عزمها على مواصلة الجهود والاجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في كل البلاغات الجدية التي ترد إليها.

وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد مؤكدة التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة للمبلغين والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية