«لا يهمني أين أدفن، ولكني أتمنى أن يكون في السعودية أو مصر أو البحرين»، هذا ما كشفته الفنانة السورية أصالة، أثناء حديثها لأول مرة عن الفنانين السوريين الذين عادوا لموطنهم في صناديق خشبية للدفن. وقالت في تسجيل صوتي مع برنامج ET بالعربي مساء (السبت): «لا أفكر في الأمر بطريقة سلبية ولكني لا أرغب أن تكون سورية مستقري الأخير». وتستعد أصالة لإحياء حفل غنائي لأول مرة مع المصرية شيرين عبدالوهاب على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات يوم الجمعة 19 فبراير القادم، الذي أعربت عن أنها تتفاءل به، لاسيما أنها شاركت أنغام في وقت سابق بحفل غنائي على المسرح ذاته.