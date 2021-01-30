حذرت تقارير أمنية مستخدمي هواتف أندرويد، من رسالة متداولة على «واتساب» تستغل ثغرة أمنية بنظام التشغيل، ما يسمح بتثبيت برامج ضارة سرا على الهاتف للإيقاع بالضحية وجهات اتصاله في قبضة الهاكرز. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (السبت)، كشف خبير التقنية لوكاس ستيفانكو ثغرة في أندرويد تتيح تمرير رسالة تحوي برامج خبيثة تنقل المستخدم بعد النقر عليها إلى تطبيق «مزيف» لربح الأموال، عبر توجيهه إلى موقع يشبه «قوقل بلاي»، وفور إعطاء الأذونات المطلوبة تكرر الدودة الخبيثة الرسالة الاحتيالية بشكل خفي لجهات الاتصال. ويقول نص الرسالة: «حمل هذا التطبيق وفز بهاتف محمول، إلى جانب عنوان URL يبدو كأحد الروابط للخداع».