ترفض المليونيرة الأمريكية إيمي إليزابيث ذات الـ50 عاماً، أن تنفق سنتا واحداً زيادة على 1000 دولار ميزانية وضعتها لمصروفها الشهري، رغم أن ثروتها تبلغ 5.5 مليون دولار. ولم تحصل إيمي على لقب «أبخل مليونيرة في العالم» هباءً، إذ أكدت لبرنامج «Extreme Cheapstakes» على فضائية TLC (السبت) أنها تتناول طعام القطط وتراه أفضل بديل للتونة لخفض فاتورة البقالة، وتشغّل سخان المياه لـ22 دقيقة فقط لتحصل على حمام دافئ ثم تغلقه بقية اليوم لتوفر الكهرباء، فيما تستخدم سيارة عمرها 17 عاماً في السفر الطويل بدلا من تذكرة طيران زهيدة، وتقول إيمي: «بفضل هذا البخل أدخر 200 ألف دولار سنوياً».