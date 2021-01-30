فجرت المغنية اللبنانية منار حمزة مفاجأة في مقطع فيديو، طالبت فيه بحقها في تركة المصري الراحل شعبان عبدالرحيم. وقالت حمزة عبر صفحتها في «فيسبوك»: «بقول لولاد شعبان، أنا زوجة أبيكم وقد أخفى هذه الحقيقة عنكم، خلي موضوع الورث والفيلا للقانون والمحامي، ومش هاخد حاجة غصب». وتابعت: «كنت في أمريكا طيلة الفترة الماضية، لهذا لم يتمكن محامي الراحل من الوصول إليّ وإخباري بحقي في الميراث». في المقابل، استنكر عصام نجل «شعبولا» كما كان يلقبه محبوه، المطالبة غير القانونية، وقال لصحف مصرية: «ما أثارته منار ليس له أساس من الصحة، فعلاقتهما صداقة قوية بدأت من الكليب الغنائي (هتجوز لبنانية)، ووالدي كان يعتبرها مثل ابنته».