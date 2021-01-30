حذر أطباء من ضعف الجهاز المناعي خصوصاً في زمن «كورونا، ما يفقد الجسم الحصن المنيع الذي يقف في وجه الفايروسات والبكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض. ووفق صحيفة «إنديان إكسبريس» (السبت)، لضعف المناعة 5 علامات، أهمها آلام المفاصل المتكررة نتيجة التهاب الباطنة الداخلية للمفاصل، يسبب انتفاخها وتيبسها. وتؤدي المستويات العالية من التوتر إلى انخفاض عدد الخلايا البيضاء والليمفاوية ما يفقد الجسم القدرة على مكافحة العدوى، ويصبح أكثر عرضة للإصابات المتكررة بالالتهابات ما يستوجب التركيز على تعزيز نظام المناعة الذي يؤدي البطء في أدائه إلى التعب والخمول طوال اليوم لانخفاض مستويات الطاقة دون بذل أي جهد، وأخيراً عدم التئام الجروح بسرعة.1 - آلام وتيبس في المفاصل2 - مستويات عالية من التوتر3 - إصابة متكررة بالالتهابات4 - شعور دائم بالتعب والخمول5 - الشفاء البطيء للجروح