حظرت الحكومة البريطانية الرحلات الجوية المباشرة من الإمارات إلى إنجلترا وأسكتلندا.

وأكدت من خلال بيان على موقع الحكومة الرسمي بأنه لا يمكن للزوار الذين كانوا في الإمارات العربية المتحدة أو مروا عبرها في الأيام الـ10 الماضية دخول إنجلترا وأسكتلندا.

وأوضحت أنه اعتبارا من الساعة 4 صباحا يوم 29 يناير، لا يمكن للزوار الذين كانوا في الإمارات أو حتى كانوا في حالة عبور في الأيام الـ10 السابقة دخول ويلز. كما لا يمكن للزوار الذين كانوا في الإمارات العربية المتحدة أو عبروا عبرها في الأيام الـ10 السابقة دخول أيرلندا الشمالية.

كما شدد البيان بأنه ستكون هناك تدابير عزل ذاتية معززة لجميع الوافدين الذين يصلون إلى إنجلترا وأسكتلندا وويلز في أو بعد الساعة 4 صباحا في 29 يناير، ويصلون إلى أيرلندا الشمالية في أو بعد الساعة 4 صباحا في 30 يناير.