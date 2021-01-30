قررت إدارة مهرجان سينيمانا للفيلم العربي بدورته الثانية الذي ينظمه اتحاد الفنانين العرب من خلال مكتبه بسلطنة عمان عبر المنصات الإلكترونية، تكليف كل من د. عمر الجاسر من المملكة العربية السعودية مستشارا للمهرجان وممثلا له لدى صناع الأفلام والجهات، والإعلامي مفرح الشمري من دولة الكويت مديرا للمركز الإعلامي للمهرجان.

جاء هذا التكليف بقرار من نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب مدير مهرجان سينيمانا للفيلم العربي الثاني د. خالد الزدجالي بعد نجاح الجاسر والشمري في إبراز دورة المهرجان الأولى عبر المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية والصحف الورقية والإعلام المرئي والمسموع الذي كان له الأثر الأسمى والمساهمة الفاعلة في نجاح الدورة حيث لاقت تلك الجهود القبول والإشادة والتقدير في أرجاء الوطن العربي.