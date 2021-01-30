أعلنت المفوضية الأوروبية أن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا أمس (الجمعة) على اقتراح من المفوضية ينص على وضع خريطة جديدة للمناطق الأكثر تضرراً من فايروس كورونا وفرض قيود أكثر تشدداً على التنقل فيها.

وعرضت المفوضية هذه التوصيات غير الملزمة التي تهدف إلى «الثني عن السفر غير الضروري بشدة مع تجنب إغلاق الحدود أو فرض حظر عام على السفر».

وتعتزم المفوضية إضافة فئة جديدة من المناطق إلى الخريطة الصحية الأوروبية التي تنشرها كل أسبوع الوكالة المكلفة مراقبة الوباء. وهذه المناطق «الحمراء الداكنة» هي تلك التي يكون فيها معدل الإصابة أعلى أو يوازي لنحو 500 حالة لكل 100 ألف نسمة لمدة 14 يوماً.

وبالنسبة لهذه المناطق الأكثر عرضة للخطر، يجب إجراء فحوص الكشف عن المرض وفرض حجر صحي حتى في حالة السفر الضروري. لكن هناك بعض الاستثناءات لسكان مناطق حدودية أو العاملين في قطاع النقل.