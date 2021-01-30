أثيرت حالة من الجدل بإعلان الفنانة اللبنانية منار حمزة زواجها من الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم وبيعه فيلا لها.

وطالبت منار خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحقها في ميراث عبد الرحيم قائلة: «بقول لأبناء شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، ومش هاخد حاجة غصب عنكم».

وتحدث الشاعر الغنائي إسلام خليل الصديق المقرب من المطرب الشعبي الراحل، عن تفاصيل علاقة شعبان بالفنانة اللبنانية قائلا: إن منار حمزة تعرفت على الراحل منذ عدة سنوات، وأضاف: «كانت تأتي إلى الأستديو عدة مرات مع مدير أعمالها أو قريبها، وتتقرب من الفنان شعبان عبدالرحيم ليتبناها فنيا، وهو ما حدث بالفعل».

وتوفي شعبان عبد الرحيم في ديسمبر الماضي في مستشفى المعادي العسكري عن 62 سنة.