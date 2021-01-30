كشفت قناة ABC الأمريكية أن لقاح جونسون اند جونسون ذو الجرعة الواحدة أثبت فعاليته بنسبة 66% في معالجة منع الإصابة بفايروس كورونا و85% في معالجة حالات الإصابة الشديدة، و100% في منع الوفاة جراء المرض.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها ستنظر في أي لقاح فعال بنسبة تزيد عن 50%، ويتجاوز لقاح جونسون اند جونسون الأمريكي هذا الحد، ويمكن منح إذن الاستخدام في حالات الطوارئ ويمكن للأشخاص البدء في تلقي هذا اللقاح قبل نهاية شهر فبراير المقبل.

وأُجريت تجارب جونسون، التي بدأت في سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأجريت هذه التجارب السريرية الضخمة التي ضمت أكثر من 44000 متطوع في بلدان كانت شهدت سلالات جديدة من كورونا.

وقال م‏ستشار الرئيس الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي: «سنواصل رؤية المزيد من النسخ المتحورة من فايروس كورونا».

وأضاف فاوتشي: «نتائج لقاح جونسون اند جونسون تظهر بين أسبوع و10 أيام وهو سهل الخزن ويحتاج جرعة واحدة وهناك قدرة لإنتاجه بكميات كبيرة».