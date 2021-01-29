أعلنت شركتا طيران الإمارات و«الاتحاد للطيران» اليوم (الجمعة)، تعليق الرحلات الجوية من دبي وأبوظبي إلى بريطانيا وذلك حتى إشعار آخر تماشياً مع توجيهات حكومة المملكة المتحدة.

وأفادت شركة طيران الإمارات عبر موقعها بتعليق خدمات المسافرين والرحلات بين دبي ومطارات برمنغهام وجلاسكو ولندن ومانشستر في المملكة المتحدة حتى إشعار آخر، وذلك وفقاً لتوجيهات حكومة المملكة المتحدة، اعتباراً من الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش في 29 يناير 2021 حتى إشعار آخر.

وكشفت «طيران الإمارات» أن رحلاتها الأخيرة إلى المملكة المتحدة اليوم هي: رحلة رقم (EK 07) والمتوجهة من دبي إلى مطار هيثرو في لندن، ورحلة رقم (EK 01) من دبي إلى مطار هيثرو في لندن، والرحلة رقم (EK 39) من دبي إلى برمنغهام، والرحلة رقم (EK 27) من دبي إلى غلاسكو.

وأضافت أن رحلاتها الأخيرة من المملكة المتحدة اليوم هي: الرحلة رقم (EK 08) من مطار هيثرو في لندن إلى دبي، والرحلة رقم (EK 02) من مطار هيثرو في لندن إلى دبي، والرحلة رقم (EK 40) من برمنغهام إلى دبي، والرحلة رقم (EK 28) من غلاسكو إلى دبي.

وفي السياق، أعلنت شركة طيران الاتحاد عبر موقعها الإلكتروني تعليق جميع رحلاتها إلى المملكة المتحدة حتى إشعار آخر تماشياً مع توجيهات حكومة المملكة المتحدة، وذلك اعتباراً من الساعة 1 ظهراً (بتوقيت غرينتش) اليوم.