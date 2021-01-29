رغم الاعتقاد أن تساقط الشعر وراثي، إلا أن الدراسات الحديثة تؤكد أن الأنظمة الغذائية وراء هذه الظاهرة التي انتشرت أخيرا بين الرجال. وتحذر أخصائية التغذية العلاجية بصحة دبي عفراء القطان (الخميس) من الاستسلام لتساقط الشعر، ووضعت جدولا بالحصص المطلوبة للحيلولة دون ذلك، إذ نصحت بتناول البروتين من مصادره (البيض والدجاج والبقوليات والأسماك)، وفيتامين «ب7» المسؤول عن تقوية البصيلات وزيادة معدل نمو الشعر، والأغنية الغنية بالحديد (خضروات ورقية ومحار وبقوليات وشوكولاته داكنة) كونها تزيد إنتاج الهيموغلوبين ما يزيد وصول الأكسجين إلى البصيلات، كما يحمي فيتامين «ج» (الحمضيات والكيوي والبروكلي وأوميغا3) خلايا البصيلة والأوعية الدموية المغذية للشعر، ويوسع الشعيرات الدموية لفروة الرأس ويحفز إنتاج كولاجين البصيلة، علاوة على الزنك (اليقطين ودوار الشمس والمكسرات)، الذي يرفع إنتاج الكيراتين ويثبط الإنزيم المعيق لتنشيط جذور الشعر.