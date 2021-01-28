اعتبرت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية اليوم (الخميس)، أنه «من المبكر جداً تخفيف» التدابير الصحية في أوروبا رغم تراجع عدد الإصابات في عدد كبير من الدول.

ودعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إلى تجنّب التخلي على نحو مفاجئ عن التدابير المفروضة للحدّ من تفشي الوباء وإلى «عدم تخفيف مستوى اليقظة» خصوصاً بسبب وجود نسخ متحوّرة جديدة من الفايروس معدية أكثر من الفايروس الأصلي.

وقال كلوغه «فتح وإغلاق، وعزل ثم فتح بسرعة هي استراتيجية سيئة» داعياً إلى اتخاذ تدابير بشكل «تدرجي» أكثر.