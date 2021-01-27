بينما يتسارع الفنانون لتجهيز مسلسلات رمضان 2021، خضع الفنان المصري يحيى الفخراني لمسحة كورونا (الأربعاء)، فور اكتشاف زميلته الشابة رنا رئيس إصابتها بالفايروس أثناء تصوير مسلسل «نجيب زاهي زركش» المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني القادم. وشعرت رئيس بارتفاع درجة حرارتها وتكسير في جسمها وصداع شديد مع ألم في المعدة، وحين خضعت لفحص كوفيد-19 أظهرت إيجابيتها (الثلاثاء)، ما تسبب في هلع طاقم العمل الذي سارع لإجراء الفحوصات، واعتذرت رئيس عن استكمال التصوير. ويجسد الفخراني في المسلسل دور محام يشتري ملجأ لإيواء أطفال الشوارع، وتشاركه أنوشكا وهالة فاخر وعدد من الفنانين الشباب، فيما تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي بطابع كوميدي.