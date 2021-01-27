إذا كنت تفكر في قضاء رحلة سياحية بالفضاء، فعليك تجهيز 55 مليون دولار لتنضم للمغادرين إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة «دراغون» المقرر انطلاقها أواخر العام القادم. ووفق «واشنطن بوست» الأمريكية، سيكون بصحبتك 7 من أهم رجال الأعمال في العالم، بينهم قطب العقارات الأمريكي لاري كونور، ومثيله الكندي مارك باثي، ورائد الفضاء المتقاعد من «ناسا» لوبيز ألجيريا. وبهذه الرحلة سيصبح كونور (71 عاماً) ثاني أكبر شخص سنا يذهب إلى الفضاء بعدما فعلها جون جلين حين كان عمره 77 عاماً. ويؤكد المسافرون أن الرحلة ليست لمجرد الترف غير المبرر في ظل أزمات كورونا، لكنها خطوة نحو مستقبل أفضل.