رغم مرور 66 عاماً على إطلاق والت ديزني لعبتها «جانغل كروز» (رحلة في الغابة)، قررت الشركة حذف «صور عنصرية» من اللعبة التي دشنتها عام 1955. ووفق «نيويورك تايمز» (الأربعاء)، قالت ديزني: «سنحذف الصور السلبية عن بعض الثقافات لتخلو الرحلات النهرية من الحساسية». يأتي ذلك في أعقاب مراجعة ثقافية في الولايات المتحدة لمواجهة العنصرية الممنهجة، ما أدخل تعديلات على العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام. وتنطوي اللعبة على أشخاص من ذوي البشرة الملونة، تم تصويرهم على أنهم همج ومن آكلي لحوم البشر. ولم تحدد الشركة موعدا لإطلاق التحديث الذي لا يمت بصلة لفيلم «جانغل كروز» المقرر طرحه يوليو القادم.