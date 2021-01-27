أظهرت تجربة أجراها علماء جامعة أوهايو الأمريكية أن لقلة النوم عواقب سلبية خطيرة على الصحة، ووفق موقع الجامعة الرسمي (الثلاثاء)، حلل الباحثون بيانات 30 ألف رياضي للتعرف على حالتهم الصحية، إذ شكا معظمهم من الدوخة، وعدم تحمل الضوء الساطع، وزيادة التعب والصداع النصفي، وبسؤالهم أفصحوا أنهم لا ينامون بانتظام ليلاً. بدورها تؤكد أخصائية علم النوم وطب الصرع والأعصاب الروسية إيرينا زافالكو أن قلة النوم ليلا تربك منظومة مناعة الجسم، ما يؤدي للضعف العام تجاه الأمراض المعدية، واضطراب عمل القلب والأوعية الدموية وعملية التمثيل الغذائي، ما ينتهي بزيادة الوزن والسمنة، ناهيك عن قلة التركيز وتدهور الانتباه وسوء المزاج والقلق والاكتئاب.1 - الدوخة والصداع النصفي والاكتئاب2 - ضعف مقاومة المناعة للأمراض3 - اعتلال القلب والأوعية الدموية4 - سوء التمثيل الغذائي وفقد التركيز5 - زيادة الوزن والإصابة بالسمنة