حذرت شركة «آبل» مستخدمي «آيفون» و «آيباد» من 3 ثغرات أمنية، يستغلها القراصنة لاختراق أجهزتهم بشكل نشط. ووفق CNN (الأربعاء)، لم تكشف الشركة تفاصيل الثغرات، واكتفت بطلب تحديث النظام بشكل عاجل. وأطلقت «آبل» إصلاحات الأمان أمس الأول كجزء من نظام تشغيلها الجديد iOS14.4، لتلافي تأخر لوحة المفاتيح والكاميرا في قراءة رموز الاستجابة السريعة الأصغر. وقالت:»تنبع مشكلتان من (ويب كيت) كمحرك التصفح المفتوح المصدر الذي تستخدمه متصفحات «سفاري» ونظام التشغيل iOS. يذكر أن «آبل» قررت أخيرا إرسال مجموعة من هواتف «آيفون» لعدد من الهاكرز التابع لها «وايت هاكرز» لاكتشاف الثغرات التقنية والتعرف على نقاط الضغط في أنظمتها.