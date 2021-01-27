أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن لقاحات فايروس (كوفيد - 19) تمنح العالم فرصة للسيطرة على الجائحة، محذرا في الوقت نفسه من تبددها.

وقال المدير العام للمنظمة في ختام أعمال الدورة 148 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية التي أقيمت في جنيف (الثلاثاء): إنه في الوقت الذي توفر الدول الغنية اللقاح لشعوبها تنتظر الدول الأقل نموا وصول اللقاحات، مبيناً أنّ عدم وصول اللقاحات بشكل منصف للجميع سيكبد الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 9.2 تريليون دولار، نصفها ستتكبدها الدول الغنية.

ودعا أدهانوم إلى سد الفجوة في تمويل مسرع للمنتجات الطبية لمكافحة كوفيد 19 للعام الحالي وقيمتها 26 مليار دولار.