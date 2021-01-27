أجازت الوكالة اليونانية للأدوية استخدام مضاد الالتهابات «كولشيسين» لمعالجة مرضى «كوفيد-19»، بعد دراسة كندية عن النتائج الإيجابية لهذا العقار.

وقررت لجنة خبراء وزارة الصحة اليونانية «إدخال وصف كولشيسين عن طريق الفم، في بروتوكول علاج وباء (كوفيد-19)، بعدما نشرت، أخيراً، نتائج دراسة كندية أثبتت النتيجة المهمة لهذا الدواء ضد فايروس كورونا المستجد»، بحسب بيان للوكالة اليونانية للأدوية.

وأضاف البيان أنه يمكن الحصول على كولشيسين «فقط بوصفة طبية».

وكان معهد مونتريال لأمراض القلب أعلن، الجمعة، أن دراسة طبية أظهرت أن «كولشيسين» المضاد للالتهابات فعال لعلاج مرضى «كوفيد-19»، وخفض مخاطر حصول مضاعفات جراء الإصابة.

لكن نتائج الدراسة الكندية لم تنشر بعد في مجلة علمية، وبالتالي لم يتمكن العلماء من التحقق من صحة التأكيدات الكندية.

وبحسب معهد مونتريال لأمراض القلب، تشكل النتائج الإيجابية لدراسة «كولكورونا»، «اكتشافاً علمياً مهماً» يجعل من «كولشيسين» «أول دواء يعطى عن طريق الفم يمكنه معالجة مرضى كورونا في العالم».

وأضاف أن نتائج الدراسة «أثبتت أن (كولشيسين) خفّض 21% من خطر وفاة مرضى (كوفيد-19)، أو نقلهم إلى المستشفى، مقارنة مع الدواء الوهمي».