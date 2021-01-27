كشف باحثون من معهد الأحماض الدهنية (FARI) ومركز سيدارز-سيناي الطبي في كاليفورنيا أول دليل يثبت أن ارتفاع مستوى أوميغا-3 في الدم يخفض خطر الموت بسبب «كوفيد-19».

وحلل الباحثون مؤشر أوميغا-3 (O3I - المستوى الإجمالي للأحماض الدهنية EPA وDHA في أغشية خلايا الدم الحمراء) في اختبارات الدم المأخوذة من 100 مريض مصاب بـCOVID-19 أثناء العلاج في المستشفى. مات 14 منهم.

ووفقا لنتائج معالجة البيانات باستخدام برنامج OmegaQuant Analytics، تم تقسيم المرضى إلى 4 مجموعات على أساس المؤشر O3I، وظهر أن 13 وفاة من مجموع 14 في المجموعة التي فيها المؤشر منخفض جدا كانت أقل من 5.7%. وبينت نتائج تحليل الانحدار المعدل على أساس العمر والجنس، أن احتمال وفاة أفراد هذه المجموعة، أعلى بـ4 أضعاف من الذين لديهم هذا المؤشر مرتفع.

ويقول الدكتور آراش أشير، من مركز سيدارز سيناي في لوس أنجليس: «مع أن هذه الدراسة لا تفي بالمتطلبات القياسية ذات الأهمية الإحصائية، إلا أنها إلى جانب الأدلة العديدة لتأثير الأحماض الدهنية المضادة للالتهابات، تشير إلى أن الأحماض الدهنية يمكن أن تقلل من المخاطر السلبية لمرض كوفيد-19. وبالطبع لتأكيد هذه النتائج الأولية من الضروري إجراء دراسات أوسع».

ووفقا للباحثين، يمكن اعتبار انخفاض مستوى أوميغا-3 في الدم مؤشرا على ارتفاع خطر الوفاة بـ«كوفيد-19»، في حين ارتفاع مؤشر O3I، هو حماية من المسار الشديد للمرض وعاصفة السيتوكين.

ويوضح الباحثون، هذا الأمر بأن أحماض أوميغا 3 الدهنية طويلة السلسلة مثل EPA وDHA، الموجودة في زيت السمك، هي ذات نشاط بيولوجي قوي وتأثيرات مضادة للالتهابات وتقلل من الاستجابة الالتهابية المفرطة - لأن عاصفة السيتوكين هي واحدة من الأسباب الرئيسية للوفاة بسبب «كوفيد-19».