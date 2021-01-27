كشفت شركة «فارما مار» الإسبانية، (الثلاثاء)، أن دراسة علمية محكمة نشرت في مجلة «جورنال سينس»، أثبتت فعالية عقارها «بليتيدبسين»/ (Plitidepsin) في العلاج من الإصابة بفايروس كورونا المستجد.

وتوصلت الدراسة العلمية للنتائج بناء على اختبارات في المرحلة ما قبل التجارب السريرية.

وأظهرت الدراسة أن العقار الذي يستخدم أصلا لعلاج أنواع معينة من مرض السرطان، استطاع الحد من تكاثر الفايروس في الجسم بنسبة 99%، حيث أجرى علماء تجارب في بيئة مختبر في نيويورك وسان فرانسيسكو وباريس، للوصول إلى نتائج.

وقالت الشركة إن البيانات التي توصلت إليها الاختبارات، تدعو لإجراء تجارب سريرية موسعة على اعتبار أن عقارها قادر على علاج المصابين بفايروس كورونا المستجد، وهي تتواصل مع جهات تنظيمية لإتمام التجارب.

والدواء المستخدم «بليتيدبسين» مرخص استخدامه في بعض الدول لعلاج السرطان، حيث وجدت الشركة أنه قادر على تثبيط البروتين في الجسم المضيف، وبما يمنع قدرة بروتين كورونا على التكاثر.