أطلق «تويتر» ميزة (مراقبة الطيور) Birdwatch لمحاربة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عبر المنصة. وتسمح الميزة التي طرحت مبدئيا لنحو 1000 مستخدم أمريكي بالتحقق من صحة التغريدات، وفق ما جاء في بيانه (الثلاثاء). ويؤكد نائب رئيس المنتجات كيث كولمان أن النسخة التجريبية ستتيح كتابة الملاحظات على التغريدات الفردية دون أن تكون مرئية لبقية المستخدمين. ويضيف: «عبر هذه الميزة سنكون قادرين على الاستجابة بسرعة عند انتشار معلومة مضللة.. وحين تتاح للجميع سيتصبح مرئية لجمهور المنصة حول العالم». يأتي ذلك في وقت تتخذ فيه المنصة خطوات إصلاحية متلاحقة لتصنيف التغريدات ووضع حد لانتشار المعلومات الكاذبة، خصوصا المتعلقة بالسياسة.