يواجه 31 من ضباط شرطة لندن غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني على كل فرد بعد انتهاكهم قواعد فايروس كورونا للحصول على حلاقة شعر، حسب ما ذكرته وكالة «بي بي سي» الإعلامية اليوم الثلاثاء.

وذكر مسؤول في شرطة العاصمة البريطانية أن ضابطين استأجرا حلاقا بغرض قص شعر للموظفين في مركز شرطة بيثنال غرين، الأسبوع الماضي، يخضعان للتحقيق بسبب ما تم وصفه بسوء السلوك.

وأشار أنه وبموجب قيود الإغلاق الحالية في إنجلترا، لا يُسمح للحلاقين ومصففي الشعر بالعمل.

وقال المتحدث باسم الشرطة «ماركوس بارنيت» إنه يشعر «بخيبة أمل شديدة» بسبب ما فعله الضباط.

وقال: «على الرغم من أن الضباط تبرعوا بالمال للأعمال الخيرية كجزء من قصة الشعر، إلا أن هذا لا يعفيهم مما كان قرارًا سيئًا للغاية».

وأضاف بأن العامة يتوقعون أن تكون الشرطة قدوة في اتباع اللوائح المصممة لمنع انتشار هذا الفيروس القاتل.

وتأتي تلك التحقيقات بعد أن تم فرض غرامات على 9 ضباط تم القبض عليهم وهم يتناولون الإفطار معًا في أحد المقاهي بمدينة قرينتش.