شاءت الأقدار أن تجتمع الممرضة السعودية ميثاء قبلي العنزي وابنها الممرض أيضاً عبدالله راضي على رحلة الطيران المتجهة من عرعر إلى الرياض أمس الأول، إذ أنقذا مريضة انخفض سكرها في الدم إلى 27 أدى إلى دخولها في غيبوبة سكر، ما دفع طاقم الرحلة إلى اللجوء للركاب في محاولة لإيجاد من لديه خبرة أو تخصص لإنقاذ المسافرة. وبالفعل لم تتردد ميثاء وعبدالله في تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمريضة حتى استعادت الوعي. وأمام هذا المشهد الإنساني الذي أسعد ركاب الطائرة، لم يجد الطاقم والمسافرون أمامهم سوى التصفيق الحار لهذا العمل غير المستغرب، بينما قدم قائد الطائرة الشكر للأم وابنها عبر مكبر الصوت.