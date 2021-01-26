بعد تداول صورتهما على منصات التواصل، خرجت الفنانة البحرينية شيماء سبت مساء (الإثنين) لتكشف حقيقة ما أثير حول زواجها من المصري محمد سعد الشهير بـ«اللمبي». إذ نشرت الصورة على حسابها في «تويتر»، وكتبت توضيحا: «لا أعرف من نشر الصورة وكتب الخبر، لكن للتوضيح صورتي مع الفنان محمد سعد التقطت في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وهي عزيزة عليّ جدا». ​وأضافت: «الغريب أنها وصلتني من أشخاص عدة ومواقع مشهورة». في المقابل، تجاهل سعد الصورة تماما، خصوصا أنه دشن قبل أشهر فقط أول حساباته على مواقع التواصل. يذكر أن سبت شاركت في الجزء الـ12 من مسلسل «طاش ماطاش» عام 2004.