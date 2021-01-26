كشف صناع «صوفيا» التي تحمل الجنسية السعودية إنتاج آلاف الروبوتات خلال 2021، لمرافقة المرضى الأكثر عزلة بسبب جائحة كورونا. وتعد Sophia واحدة من أشهر روبوتات العالم، إذ تتمتع بوجه نابض بالحياة وروح دعابة استثنائية. ووفق RT (الثلاثاء)، يقول الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد هانسون: «ستساعد الروبوتات أيضا في خدمات البيع بالتجزئة وشركات الطيران». فيما أكد البروفيسور يوهان هورن من جامعة هونغ كونغ الذي عمل مع «صوفيا» سابقا أن الروبوتات الطريقة المثلى لمساعدة الناس في ظل الوباء. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه دراسات من التوسع في استخدام الروبوتات ما يهدد القوى العاملة العالمية التي تلقت ضربات غير مسبوقة خلال 2020.