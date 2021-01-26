أعلنت الهيئة العامة للترفيه توفر وظائف جديدة للشبان والشابات للعمل في مقرها بالرياض. واشترطت الهيئة التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية، على أن يكون حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة.

وتحمل الوظائف الجديدة مسمى «محلل الرقابة»، وهو المسؤول عن فحص الالتزام بتفويضات الهيئة ولوائحها ومعاييرها في جميع الأنشطة الترفيهية والعروض الحية أو الفعاليات التي تقام في المملكة. كما تشمل مهام الوظيفة رفع تقارير مفصلة وكاملة عن الوفاء بواجبات التفتيش حسب السياسات والإجراءات المعتمدة في قطاع الشؤون التنظيمية بالهيئة.

وأتاحت الهيئة التقديم على الوظائف الشاغرة عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي مصحوباً بالمستندات المطلوبة اعتباراً من (الثلاثاء) وحتى اكتمال العدد المطلوب. يذكر أن الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تأسست في 7 مايو عام 2016، وتعنى بتطوير وتنظيم قطاع الترفيه بما يدعم البنية التحتية وفق إستراتيجية تهدف إلى المساهمة في تحسين جودة الحياة.

شروط الوظائف الجديدة

1 - أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

2 - حاصلاً على بكالوريوس تخصص إداري

3 - حديث التخرج أو بخبرة سنة على الأكثر