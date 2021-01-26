اعتاد البعض، خصوصا سكان الهجر والقرى، على تناول الحليب الخام، لاعتقادهم أنه أكثر فائدة من المبستر، دون إدراك أنه يظل محتفظا بجزء كبير من الفايروسات والبكتيريا، حتى وإن تم غليه أكثر من مرة، ما يؤدي لأضرار صحية قد تنتهي بالفشل الكلوي أو السكتة الدماغية. ووفق موقع «ميديكال نيوز توداي» (الثلاثاء)، يتعرض متناولو الحليب غير المبستر للإسهال لعدة أيام والقيء المستمر، ما ينتهي بالجفاف، إلى جانب معاناتهم من تقلصات المعدة، والآلام الشديدة بالأمعاء، علاوة على مقاومة أجسادهم للمضادات الحيوية، كما يسبب متلازمة غيلان باريه، والشلل المؤقت، ومتلازمة انحلال الدم اليوريمية (حالة مرضية نتيجة تعرض الأوعية الدموية في الكليتين للالتهاب والتلف).

1- فشل الكلى والسكتات الدماغية

2 - إسهال وقيء مستمر ينتهي بالجفاف

3 - تقلصات حادة في المعدة والأمعاء

4 - مقاومة الجسم للمضادات الحيوية

5 - متلازمة انحلال الدم اليوريمية