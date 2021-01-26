بدأ باحثون من جامعة «برمنجهام» البريطانية، تطوير سائل للرش في الأنف يمنع فايروس كورونا لمدة يومين من الوصول إلى الجهاز التنفسي.

وأوضح الباحث الرئيسي في الفريق العلمي بجامعة برمنجهام، ريتشارد مكس أن السائل الذي تم تطويره كرذاذ، سيساعد في التخلي عن قيود التباعد الاجتماعي، وفقا لصحيفة «تلجراف» البريطانية.

وشرح الباحث الرئيسي في جامعة برمنجهام أن سائل الأنف يمنع العدوى لأنه يلتصق بالفايروس في الأنف ويغطيه، بحيث لا يمكنه المرور من الأنف للجهاز التنفسي، بالإضافة إلى أنه يجعل الفايروس غير نشط وغير ضار.

وأوضح مكس أن الباحثين يستهدفون إحداث تأثير بأسرع وقت ممكن بحلول الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه يمكن توزيعه عبر الصيدليات.

وعن طريقة استخدام السائل، يعتقد الباحثون أن استخدام البخاخ 4 مرات في اليوم كاف للحماية العامة، كما أنه آمن بما يكفي لاستخدامه كل 20 دقيقة إذا لزم الأمر، حال وجود الشخص في بيئة عالية الخطورة.

ويعمل الباحثون على تطوير السائل منذ أبريل الماضي، ويمكن شراؤه من الصيدليات بأرخص الأسعار. وبخاخ سائل الأنف مصنوع من مكونات تمت الموافقة عليها سابقا للاستخدام الطبي، ولا يحتاج لموافقة أخرى لطرحه للبيع.

وعن علاج كورونا بدواء يعتمد على الأجسام المضادة ومنع تدهور الحالة الصحية لمريض «كوفيد 19»، أعلنت ألمانيا عن عزمها استخدام دواء لعلاج كورونا يعتمد على الأجسام المضادة بدءا من الأسبوع القادم.

والعقار الذي ستستخدمه ألمانيا يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وستصبح ألمانيا أول دول الاتحاد الأوروبي في استخدام الأجسام المضادة في علاج كورونا، وسعر الجرعة الواحدة 2000 يورو.