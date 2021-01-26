أعلنت السلطات الصحیة في ولایة (مینیسوتا) الأمریكیة أمس (الإثنین) عن رصد الحالة الأولى من الإصابة بسلالة فایروس كورونا المستجد - كوفید 19 المتحورة سریعة الانتشار الموجودة في البرازیل.

وقالت وزارة الصحة في (مینیسوتا) في بیان إن حالة الإصابة تعود لشخص مقیم في الولایة كان قد عاد من البرازیل أخیرا.

وذكرت أن الشخص أبلغ عن شعوره بالتوعك مطلع ینایر الجاري وخضع لاختبار الفایروس في التاسع من الشھر نفسه. وتعد السلالة المتحورة من (كورونا) المنتشرة في البرازیل إلى جانب السلالتین الأخریین اللتین ظھرتا في المملكة المتحدة وجنوب أفریقیا من أبرز سلالات الفایروس التي تخضع للمتابعة والرصد على مستوى العالم.

وأصدر الرئیس الأمریكي جو بایدن في وقت سابق أمس إعلانا یعید بموجبه فرض قیود السفر على الأشخاص غیر الحاملین للجنسیة الأمریكیة الوافدین إلى الولایات المتحدة من الدول التي تشھد ارتفاعات في حالات الإصابة بفایروس (كورونا) أو ظھور سلالات جدیدة منه ومنھا البرازیل.

وكان الرئیس الأمریكي السابق دونالد ترمب رفع الإثنین الماضي قیود السفر المتعلقة بفایروس كورونا المستجد - كوفید 19 عن الوافدین إلى الولایات المتحدة من أوروبا والمملكة المتحدة وإیرلندا والبرازیل اعتبارا من 26 ینایر الجاري، في حین أكدت الإدارة القادمة آنذاك للرئیس المنتخب جو بایدن أنھا «لا تنوي رفع ھذه القیود».