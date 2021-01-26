أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس (الإثنين)، أن عدوى فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» يمكن أن تتحول إلى «مرض جهازي».

وقال مدير برامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي: «هناك دائما خطر تحول أي مرض إلى متوطن وجهازي. وشهدنا هذه الأمثلة في الماضي».

وأضاف رايان: «إذا نظرنا في تاريخ البشرية فسنرى أننا تمكننا من الانتصار على الجدري فقط. ولم ننجح حتى الآن على سبيل المثال في التغلب على شلل الأطفال أو الحصبة».

وأوضح مسؤول منظمة الصحة العالمية أن لدى فايروس كورونا عدة مواصفات تدل على أن القضاء عليه سيكون أمرا صعبا، مبينا: «على وجه الخصوص، يوجد فايروس كورونا في جميع دول العالم تقريبا، ومع ذلك ليس هناك وصول كامل إلى اللقاحات، وهذا الوضع سيستمر في المستقبل القريب. لهذا السبب انتقال العدوى سيتواصل».

وتابع: «في هذا العام تتوفر لدينا فرصة لخفض مستوى الوفيات بشكل ملموس والعودة إلى الحياة الطبيعية. لكن الفايروس سيواصل الانتقال لوقت طويل، في حال فشلنا في ضمان توفير اللقاحات في كل الأماكن.. لهذا السبب تكمن النقطة الأهم حاليا في تقليل قدرات هذا الفايروس على الانتشار لمنعه من تدمير الاقتصادات وقتل الناس».