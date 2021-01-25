وسط تكتم شديد حول تفاصيله، كشفت تسريبات عن برنامج المقالب الجديد للفنان المصري رامز جلال، بينما تتضارب الأنباء عن استعانته بالإعلامية السعودية لجين عمران، لتشاركه استدراج الضيوف. وتؤكد مصادر انتهاء جلال من تصوير 10 حلقات من البرنامج مع ضحايا جدد، بينهم لاعبو نادي الزمالك طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، فيما يواجه البرنامج بعض الصعوبات بسبب رفض الفنانين السفر والتنقل تخوفاً من فايروس كورونا. يذكر أن عمران كانت إحدى ضحايا «رامز بيلعب بالنار» عام 2016، إذ انهارت بعد المقلب وظلت تبكي حتى نهاية الحلقة رغم محاولات رامز تهدئتها. فهل تغيّر موقفها وتوافق على مشاركته المقالب هذا العام؟