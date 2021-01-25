كشف تطبيق «سليب ساليك» أن السعوديين أكثر شعب على كوكب الأرض يفضل النوم متأخراً. ويقدم التطبيق المتخصص في قياس جودة النوم في العالم إحصائية أسبوعية عن عادة النوم لدى الشعوب، إذ أكد أن السعوديين كانوا آخر شعب ذهب للفراش على مدار الأسبوع الماضي، وأظهرت الإحصائية (الإثنين) أن السعوديين ينامون عند الساعة 1:22 فجراً، ما يضعهم في المركز الأول عالميا كآخر شعب ينام، يليهم الأتراك ثانياً عند الساعة 1:21، ثم المصريين ثالثا وينامون عند الساعة 1:13، بينما جاء شعب جنوب أفريقيا الأول عالميا في النوم المبكر عند الساعة 11:06مساءً، يليه شعب غواتيمالا عند 11:13، وثالثا شعب كوستاريكا عند الساعة 11:16.