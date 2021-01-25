بعد مرور أكثر من شهرين دون تسجيل حالات، أكد مسؤولو الصحة في نيوزيلندا (الإثنين) ظهور إصابة جديدة بفايروس كورونا، ما أثار استنفار وإجراءات عاجلة لتتبعها شمال أوكلاند. وأظهرت فحوصات امرأة (56 عاماً) عادت أخيرا من جولة في إسبانيا وهولندا، إيجابيتها للفايروس، بعد عزلها 10 أيام إجبارياً برفقة زوجها، إذ زارا 30 موقعا في البلاد. وبينما تتبع السلطات فيديوهات لرصد تحركاتهما، اكتشفت أنهما خالطا 600 شخص في الحجر الإجباري، ما دفع وزير الصحة كريس هيبكينز لعزلهم جميعا لحين إخضاعهم للفحص الدوري للفايروس المستجد. يذكر أن نيوزيلندا لم تسجل إصابات بـ«كوفيد-19» منذ 18 نوفمبر الماضي.