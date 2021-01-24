فوجئ موظفو البيت الأبيض أثناء إجرائهم بعض التغييرات داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بتعليمات من الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تقضي بوضع قطعة من القمر ضمن مجموعة تذكارية تزين جدران مكتبه. وكشفت وكالة «ناسا» الفضائية أن اختيار بايدن هذه العينة القمرية بالذات يرجع لكونها جمعت خلال رحلة «أبوللو 17» في ديسمبر عام 1972، وهو ذات الشهر الذي فقد فيه زوجته الأولى نيليا وابنته نعومي في حادثة سير.ووفق «ناسا» تعد القطعة ثاني العينات القمرية التي تشق طريقها إلى المكتب البيضاوي، إذ قدم رواد الفضاء نيل أمرسترونغ وباز ألدرين ومايكل كولينز في 20 يوليو 1999 عينة مثيلة للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، عبارة عن صخرة قمرية جمعوها خلال مهمتهم التاريخية إلى سطح القمر. وفي بيان صحفي، قالت «ناسا» (الأحد): «تشير العينة إلى دعم الرئيس لإطلاق برنامج «أرتميس» المنتظر بهدف إرسال أول امرأة إلى القمر عام 2024».